ФОТО И ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, в больницу доставлен младенец

Полиция сообщает, что сегодня в 11:30 сообщили о ДТП на 35 километре Таллиннской окружной дороги в районе Тутермаа. По первоначальным данным, столкнулись четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Seat, Opel и BMW. Скорая помощь доставила в больницу на осмотр находившегося в одной из машин 8-месячного ребенка.

Все четыре машины двигались со стороны Таллинна в сторону Кейла. По первоначальным данным, на дорогу выбежала собака, из-за чего автомобиль Mercedes-Benz вынужден был резко затормозить и в него врезался сзади SEAT. Двигавшийся за ними Opel в свою очередь затормозил и в него врезался ехавший за ним BMW. От столкновения Opel и BMW Opel в свою очередь влетел в двигавшийся перед ним Seat.

Из-за ДТП движение на месте происшествия нарушено и образовалась пробка. Полоса движения по направлению в Кейла закрыта. На месте происшествия регулирует движение полицейский патруль.

Полиция рекомендует участникам движения по возможности избегать этого района и выбирать альтернативную траекторию.