ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, один человек получил серьезные травмы

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сказала Delfi, что сообщение об аварии в Центр тревоги поступило в 17:59. ДТП произошло на 68 километре шоссе Таллинн-Тарту.

В результате аварии пострадал 22-летний молодой человек, он доставлен в больницу.

По первоначальным данным, Nissan X-Trail, которые ехал в сторону Тарту, во время движения начал вилять из стороны в сторону, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primastar.

Водитель Nissan X-Trail, 22-летний молодой человек, получил серьезные травмы. Трое человек, которые находились в Nissan Primastar, не пострадали.