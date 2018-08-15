15.08.2018, 19:24

ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, один человек получил серьезные травмы

 (2)
дополнено
rus.delfi.ee
EST 4

Сегодня в вечернее время на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария — столкнулись два автомобиля.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сказала Delfi, что сообщение об аварии в Центр тревоги поступило в 17:59. ДТП произошло на 68 километре шоссе Таллинн-Тарту.

В результате аварии пострадал 22-летний молодой человек, он доставлен в больницу.

По первоначальным данным, Nissan X-Trail, которые ехал в сторону Тарту, во время движения начал вилять из стороны в сторону, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primastar.

Водитель Nissan X-Trail, 22-летний молодой человек, получил серьезные травмы. Трое человек, которые находились в Nissan Primastar, не пострадали.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии

15.08.2018
Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ: Болельщики "Реала" и "Атлетико" заполонили центр города!

15.08.2018
Вслед за футболистами приехали и болельщики испанских команд. Большинство из них отправилось в Старый город, откуда они пойдут одной колонной на стадион "Лиллекюла". Хоть команды и враждуют между собой, фанаты сохраняют спокойствие и ведут себя очень любезно. Смотрите галерею!
Подробнее

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова

15.08.2018
Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского союза Дональду Туску, Антонио Таяни, Жан-Клоду Юнкеру и Федерике Могерини обращение.
Подробнее

Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил первый месяц работы торжественным приемом

15.08.2018
Вчера, 14 августа, Музей оккупаций и свободы Vabamu отметил вместе с гостями свой первый месяц работы после открытия. На мероприятии присутствовали многие известные общественные и культурные деятели, в их числе Таавет Хинрикус, Таави Котка, Лавли Перлинг и Ардо Хансон.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

15.08.2018
Хозяин ночного клуба Poseidon Эрик Круузимяги наконец представил в суде свою версию событий, которые закончились тем, что зарезали двоих мужчин, пишет Eesti Ekspress
Подробнее

8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии

15.08.2018
В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ c фан-зоны на Вабадузе : пиво, испанцы и немного футбола

15.08.2018
В среду, 15 августа, на таллиннском стадионе "Лиллекюла" состоится матч за Суперкубок УЕФА. В столицу Эстонии приехали тысячи болельщиков, перед экранами в 22:00 и вовсе усядутся десятки миллионов зрителей. А все это ради битвы лучших европейских команд - "Реала" и "Атлетико". О том, чем живет Таллинн в этот день и самые интересные новости футбола вы сможете узнать в нашем онлайн-блоге!
Подробнее