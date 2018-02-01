ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием нескольких автомобилей

Сегодня на 109 км на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа произошла авария с участием рейсового автобуса и фургона. Водитель последнего получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Авария началась с того, что у ехавшего впереди всех автомобиля Jeep возникла техническая неполадка и он остановился посреди дороги. За ним следовали Volkswagen Multivan и грузовик. Водитель грузовика врезался в Volkswagen. За грузовиком в свою очередь находился рейсовый автобус, водитель которого, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, отклонился на встречную полосу, где врезался в фургон.

Всего в автобусе находилось семь человек. Скорая осмотрела их на месте, никто травм не получил. Водитель автобусе пребывал в шоке от случившегося.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

