ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту горел прицеп грузовика с мини-пылесосами

Читатель Delfi прислал сегодня в 5:57 сделанную на мобильный телефон фотографию и сообщение, что на Тартуском шоссе в районе Вайда горел грузовой автомобиль. Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил более точную информацию в 7:10.

Спасатели услышали о горящей на 24 километре шоссе Таллинн-Тарту машине в 3:27. Прицеп грузовика и находящиеся в нем мини-пылесосы в картонных коробках загорелись, по первоначальным данным, из-за заклинившей шины.

На место происшествия прибыли спасательные машины из Таллинна — Ласнамяэ и Кесклинна — и из Козе и Ассаку. Около 7 утра на месте происшествия по-прежнему находилась машина из Ассаку.

Вайда — поселок в волости Раэ Харьюского уезда. Он находится в 21 километре от Таллинна, у шоссе Таллинн-Тарту.

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