ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль вылетел с дороги и загорелся

Как сообщил Rus.Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк, в 18:10 полицейский ехал по 206 км шоссе Таллинн-Нарва и заметил на обочине легковой автомобиль Audi 80, который недавно попал в аварию.

"По предварительным данным, транспортное средство съехало с дороги, после чего из него стал идти дым. Через несколько минут показалось и пламя. По прибытии спасателей на место автомобиль уже горел", — сообщил Куйк.

Прибывшие на место медики осмотрели женщину, которая управляла автомобилем, и сидевшего рядом мужчину, но, по предварительным данным, они не пострадали.

Водитель имеет права соответствующей категории и алкогольного опьянения у нее выявлено не было.

Полиция просит всех водителей ехать спокойно и принимать во внимание тот факт, что дороги очень скользкие.