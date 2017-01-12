Сегодня вечером раньше 6 часов произошло ДТП на 10 километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, то есть в Ярвамаа в волости Тюри в деревне Курла.

BMW ехал со стороны Имавере, когда водитель потерял контроль над автомобилем на скользкой дороге, машина отклонилась на встречную полосу, перевернулась через крышу и остановилась в поле на колесах.

В момент ДТП в автомобиле находились два человека. Водителя доставили в больницу, сидевший рядом пассажир не пострадал.

Также сегодня вечером около 6 часов произошло ДТП на 23 километре шоссе Имавере - Вильянди - Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа в волости Кыо в деревне Пааксима, где внедорожник Toyota из-за гололеда съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Toyota ехала со стороны Вильянди, водитель из-за гололеда потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет. Автомобиль остановился на крыше. Побывавшие на месте спасатели Сууре-Яани подняли внедорожник на колеса.

Находившийся во внедорожнике мужчина не пострадал.