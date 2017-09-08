ФОТО и ВИДЕО: На счету терроризирующей Кейла банды подростков в этом году уже 67 правонарушений

Расположенный в непосредственной близости от Таллинна город Кейла с приблизительно 10 000 жителей — с виду спокойное место. Но в течение последнего года активизировалась банда молодых людей, которая терроризирует горожан.

"Если мы говорим о сформировавшемся сегодня костяке банды, который действительно совершил в Кейла большое количество различных правонарушений, то работа с этим костяком началась в августе 2016 года", — комментирует ситуацию руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне.

В Кейла в текущем году зарегистрировано 99 связанных с несовершеннолетними правонарушений, и в 67 случаях соучастниками являются и члены вышеупомянутой банды. По словам Рандлайне, возраст членов начинается с 14 лет.

По словам горожан, правонарушения со временем становятся все хуже. Сначала пачкали автобусные павильоны и ломали мусорные ящики, теперь же вандалы вламываются в местные магазины и воруют как деньги, так и инвентарь предприятий. Прежде всего горожан беспокоит то, что полиция до сих пор не может наказать банду.

По словам Рандлайне,полиция неоднократно привлекала несовершеннолетних к ответственности. "Их штрафовали, их направляли в комиссию по делам несовершеннолетних, им назначали общественно полезные работы", — объясняет он ситуацию. — С подростками ежедневно работают муниципальные работники защиты детей, социальные работники, молодежный полицейский, которые предлагают поддержку и помощь не только детям, но и их семьям. К сегодняшнему дню молодые люди задержаны и три человека также направлены в спецшколу".