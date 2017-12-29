ФОТО И ВИДЕО: На пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 18.30.

С дороги съехал, ударившись в барьерное ограждение, автомобиль BMW, в котором было четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Avarii Ääsmäe-Haapsalu maanteel Foto: Lugeja foto

Для того, чтобы достать водителя из автомобиля, кузов пришлось резать.

Avarii Ääsmäe-haapsalu maanteel Foto: Lugeja foto

Движение на месте ДТП было нарушено в одном направлении.

Скорая помощь доставила в больницу всех четырех пассажиров. Управлявший BMW 43-летний мужчина, а также 35-летняя женщина, сидевшая, по предварительным данным, на заднем сиденье непристегнутой, находятся в очень тяжелом состоянии.

На данный момент неизвестно, был ли водитель трезв – это выяснит экспертиза.

Пассажира с признаками употребления алкоголя, 42-летнего мужчину, а также младенца доставили в больницу для контроля.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в происшествии участвовала одна машина. «Пока мы не знаем, почему автомобиль въехал в дорожное ограждение. Нельзя исключать в числе прочих версий употребление алкоголя или ошибку водителя», - сказал Тамбре.