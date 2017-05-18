ФОТО и ВИДЕО: На подвальном этаже офисного здания на Пярнуском шоссе произошел пожар

С подвального этажа расположенного на Пярнуском шоссе в Таллинне офисного здания шел дым, на месте находились спасатели, скорая помощь и полиция.

"В Таллинне на Пярнуском шоссе у здания Äripäev несколько пожарных машин, две скорых помощи и полиция", — сообщил Delfi читатель сегодня утром около 8:30.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, проверяли идущий с подвального этажа офисного здания дым.

Из уточнения Пыхьяского спасательного центра выясняется, что речь шла о пожаре в производственном помещении. "Сегодня в 7:56 в Центр тревоги сообщили, что в Кесклинне на Пярнуском шоссе из одного помещения расположенной на подвальном этаже высотного здания парковки идет дым. Спасатели установили, что пожар был в одном производственном помещении на подвальном этаже, его потушили к 8:39. В здании есть как квартиры, так и офисные помещения. Спасатели проверили все этажи здания, распространение дыма минимальное, и на проблемы со здоровьем никто не жаловался", — сказано в уточнении Спасательного департамента.