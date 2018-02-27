ФОТО и ВИДЕО: На острове Прангли застряли люди. Вертолет ВВС Эстонии доставил их на материк

На острове Прангли люди застряли в ”ловушке” и не могут из-за погодных условий попасть на материк. Вертолет ВВС Эстонии доставил их на материк.

К настоящему моменту известно, что на помощь им направится вертолет ВВС.

Специалист по связям с общественностью штаба ВВС Эстонии Алар Лаатс сказал, что волость Виймси попросила у них помощи и было решено выслать на место вертолет.

Поскольку вертолет маленький, ему придется лететь несколько раз.

Керли приехала на остров праздновать 100-летие ЭР. На материк также хотят попасть и местные, так как в местном магазине заканчивается еда. Из компании Керли на острове — пятеро детей и пятеро взрослых. Они должны были покинуть остров еще в воскресенье, но им сообщили, что рейс откладывается. Также его не состоялось и вчера.



По словам пресс-секретаря волости Виймси Элис Тоотсман, в субботу сломалось судно, но к вчерашнему вечеру его починили. Сегодня же оно не вышло из-за плохих погодных условий.

”Поскольку на острове было много людей, которым надо было быстро попасть на материк, то мы решили обратиться к Силам обороны, чтобы найти альтернативное решение”, — сказала она Delfi.

Некоторые находящиеся в ”западне” люди уже вчера должны были прийти на работу. Тоотсман выразила надежду на то, что их работодатели войдут в положение. ”Силы природы непредсказуемые”, — отметила она.

В 15:42 вертолет вылетел в сторону острова и в 16:07 вернулся с первого круга.