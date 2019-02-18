18.02.2019, 15:46

ФОТО и ВИДЕО: На Нарвском шоссе было нарушено трамвайное движение


rus.delfi.ee
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Сегодня около 15 часов на Нарвском шоссе возле остановки Хобуяаама было нарушено трамвайное движение, поскольку из-под крыши одного из трамваев пошел дым.

Спасатели проверили транспортное средство и даже вскрыли конструкцию крыши, но источников возгорания и дыма не обнаружили.

На место прибыли и медики. В результате случившегося никто не пострадал. Движение восстановилось.

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