ФОТО и ВИДЕО: На Муху автобус Lux Express съехал в кювет, пострадали 5 человек

В среду вечером в 19:09 поступило сообщение в Центр тревоги, что в деревне Тусти на острове Муху автобус Lux Express съехал в кювет.

Ляэнеская префектура сообщила Delfi, что навстречу автобусу ехал трактор с жижеразбрасывателем, от которого отвалилась деталь и улетела в оконное стекло автобуса. В итоге автобус съехал в кювет, у него разбилось лобовое стекло.

В результате ДТП легкие травмы получил водитель и четыре пассажира, но в больницу на осмотр доставили лишь водителя.

Видео: Saarte Hääl

По данным Lux Express, пострадали лишь четверо: водитель и три пассажира. Всего в автобусе был 21 человек. По словам представителя компании, большинство отделались легким испугом и продолжили свой путь в Таллинн на другом автобусе.

Согласно данным GPS, во время ДТG автобус ехал на скорости 91 км/ч, а разрешенная скорость на том участке дороги — 90 км/ч.