ФОТО и ВИДЕО: На границе Вильянди Toyota столкнулась с Opel и вылетела в кювет

Сегодня около 10:20 произошло ДТП на границе города Вильянди на перекрестке шоссе Имавере — Каркси-Нуйа и ведущей в Хеймтали дороги, где столкнулись Opel и Toyota. Toyota в результате аварии вылетела в кювет.

По первоначальным данным, Toyota не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге Opel, в результате чего автомобили столкнулись. Opel остался на дороге, а Toyota вылетела в кювет.

Скорая помощь осмотрела участвовавших в аварии людей и травм у них не зафиксировала.