ФОТО и ВИДЕО: Магазин Telia в торговом центре Viru затопило

По словам читателя Delfi, в магазине Telia в торговом центре Viru в Таллинне — потоп.

Специалист по связям с общественностью центра Viru Тайви Койтла объяснила, что потоп связан с тем, что протекла система охлаждения. Протечку вызвал брак в работах по обслуживанию, проведенных там недавно.

Койтла заверила, что вода — чистая, и никакой катастрофы не было.

Согласно первоначальным данным, пострадал лишь потолок магазина Telia, товар не намок, но точная сумма ущерба выясняется.