09.03.2018, 16:04

ФОТО и ВИДЕО: Магазин Telia в торговом центре Viru затопило

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rus.delfi.ee
EST 12

По словам читателя Delfi, в магазине Telia в торговом центре Viru в Таллинне — потоп.

Специалист по связям с общественностью центра Viru Тайви Койтла объяснила, что потоп связан с тем, что протекла система охлаждения. Протечку вызвал брак в работах по обслуживанию, проведенных там недавно.

Койтла заверила, что вода — чистая, и никакой катастрофы не было.

Согласно первоначальным данным, пострадал лишь потолок магазина Telia, товар не намок, но точная сумма ущерба выясняется.

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