07.06.2018, 18:02

ФОТО и ВИДЕО: КРУПНЫЙ ПОЖАР: В Таллинне открытым пламенем полыхало новое здание в строящемся квартале

 (103)
дополнено в 21:30
rus.delfi.ee
EST 73

Сегодня в Пыхья-Таллинне в строящемся квартале Вольта произошел пожар. Открытым пламенем полыхало здание.

На место происшествия выехали несколько спасательных команд. По сообщению Спасательного департамента, пожаром было объято все здание, были видны языки пламени. Пожар угрожал другому зданию.

Как рассказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Марианн Мяэотс, сообщение о пожаре в Центр ревоги поступило примернов 18:30.

Пожар возник на предпоследнем этаже, предположительно в ходе работ, связанных с огнем. Это будет установлено в ходе расследования. Люди в пожаре не пострадали.

Житель соседнего дома Кристо рассказал Delfi, что когда возник пожар, то в это время он с супругой был дома. "Жена спросила: видишь, дым идет? И тогда мы выбежали быстро на улицу", - вспоминает Кристо. По его словам, на улице они были примерно через две-три минуты.

Пожар произошел в строящемся жилом доме в стиле лофт на месте бывшего завода Volta. Проект принадлежит девелоперу недвижимости Endover Kinnisvara.

Застройщик сообщал, что в ближайшие годы квартал Volta станет самым стильным приморским жилым и деловым районом Таллинна.

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