07.06.2018, 18:02

ФОТО и ВИДЕО: КРУПНЫЙ ПОЖАР: В Таллинне открытым пламенем полыхает новое здание в строящемся квартале

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rus.delfi.ee
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В Пыхья-Таллинне в строящемся квартале произошел пожар. Открытым пламенем полыхает совершенно новое здание.

На место происшествия выехали несколько спасательных команд. По сообщению Спасательного департамента, пожаром объято все здание, видны языки пламени. Пожар угрожает другому зданию.

По словам пресс-секретаря Спасательного центра, на данный момент пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Пожар произошел в строящемся жилом доме в стиле лофт на месте бывшего цеха завода Volta. Проект принадлежит девелоперу недвижимости Endover Kinnisvara.

Застройщик сообщал, что в ближайшие годы квартал Volta станет самым стильным приморским жилым и деловым районом Таллинна.

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