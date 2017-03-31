ФОТО и ВИДЕО: Из-за скользкой дороги прицеп грузовика оказался в кювете

В пятницу около 8 часов утра в деревне Пинска в волости Вильянди в Вильяндимаа произошла авария, в ходе которой грузовой автомобиль Volvo с прицепом съехал в кювет.

Водитель грузовика рассказал, что стал подниматься в году, но внезапно автомобиль из-за скользкой дороги покатился назад, в результате чего прицеп оказался в кювете и только по счастливой случайности не перевернулся на бок.



Прибывший на место буксир вытащил грузовик из канавы. Прибывший на место буксир вытащил грузовик из канавы.