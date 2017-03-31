31.03.2017, 13:15

ФОТО и ВИДЕО: Из-за скользкой дороги прицеп грузовика оказался в кювете


rus.delfi.ee
EST

В пятницу около 8 часов утра в деревне Пинска в волости Вильянди в Вильяндимаа произошла авария, в ходе которой грузовой автомобиль Volvo с прицепом съехал в кювет.

Водитель грузовика рассказал, что стал подниматься в году, но внезапно автомобиль из-за скользкой дороги покатился назад, в результате чего прицеп оказался в кювете и только по счастливой случайности не перевернулся на бок.


Прибывший на место буксир вытащил грузовик из канавы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии