25.01.2018, 10:03

ФОТО и ВИДЕО: Из-за пожара на производстве в Ülemiste City по округе распространяется ядовитый дым

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня утром спасатели получили сообщение о том, что в Ülemiste City горит производственное здание. В результате пожара по округе распространяется ядовитый дым, в связи с чем спасатели просят избегать окрестностей и держать закрытыми двери и окна.

В связи с инцидентом улица Валукоя закрыта для движения, общественный транспорт ходит как обычно.

”В 09:00 спасатели получили сообщение о том, что по адресу Валукоя, 12 на первом этаже трехэтажного здания горит около 100 м2 титановой и циркониевой стружки. В связи с работами по тушению движение перенаправлено”, — сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс и добавил, что людям, почувствовавшим недомогание в связи с распространяющимся дымом, следует обратиться в скорую.

”Воздух здесь действительно очень неприятный”, — сказал находящийся на место фотограф Delfi.

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На месте работают спасатели Ласнамяэ, Лиллекюла, Кесклинна, Нымме, Ассаку, Пирита и Кейла, полиция, скорая и спецслужба, занимающаяся химическими утечками.

Скорая осмотрела на месте более 14 человек. Из них никто в госпитализации не нуждался.

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