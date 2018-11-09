ФОТО и ВИДЕО: Из открывшегося сегодня торгового центра T1 в срочном порядке эвакуировали людей

"В связи с опасной ситуацией просим вас немедленно покинуть здание. Пожалуйста сохраняйте спокойствие", — говорилось в объявлении.

Наш корреспондент Александра Матвеева информирует, что людям, закрытыми шторами с двух сторон, было сложно сохранять спокойствие, но, по ее словам, все успешно покинули здание. Автомобили активно уезжают, большая группа людей двигается в сторону ТЦ "Юлемисте".

По словам члена правления центра Аллана Реммелькоора, речь идет о ложной тревоге, точные причины которой неизвестны.

”Мне очень жаль, что люди испытали неудобства”, — сказал он. Точное количество человек, которое было эвакуировано, он назвать не смог.