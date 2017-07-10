ФОТО и ВИДЕО: Грузовик снес троллейбусные линии в Кристийне, образовались пробки

Сегодня незадолго до 16 часов в Кристийне на перекрестке улиц Техника и Эндла водитель на грузовике снес троллейбусные линии, ремонт которых вызвал в окрестностях масштабные пробки.

По словам троллейбусного диспетчера, сейчас занимаются восстановлением линии, но еще неизвестно, сколько времени оно может занять. Троллейбусное движение временно перенаправлено.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, трезвый водитель грузовика задел своей машиной троллейбусные линии и пару автомобилей и на месте оформили страховые документы. Водитель грузовика признал свою вину.

Движение регулировала Муниципальная полиция.