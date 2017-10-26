ФОТО и ВИДЕО: Горевший дом в Ласнамяэ до сих пор дымится, жильцы получили временное жилье до воскресенья

Рано утром в 5 часов горел жилой дом по адресу Кийве, 10 в Ласнамяэ. На данный момент дом до сих пор дымится и на месте полно спасателей, которые взяли ситуацию под контроль. При пожаре никто не пострадал.

Из 13 эвакуированных жильцов здания, 8 обратились в управу Ласнамяэ, где им предоставили теплые помещения и все необходимое. К 11 часам дня им нашли временную жилплощадь и отвезли. Там они должны прожить до воскресенья, а далее все зависит от обстоятельств.

Другие эвакуированные предпочли обратиться за помощью к друзьям и родственникам.

Как известно Delfi, пожар начался в пустой квартире, где раньше жила пожилая женщина. По словам управы, дом и многие квартиры были застрахованы.

Примечательно, что этот же дом горел с другого конца 22 июня.