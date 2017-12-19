19.12.2017, 16:26

ФОТО и ВИДЕО: Эвакуация торгового центра Kristiine произошла из-за загоревшейся лампы

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rus.delfi.ee
EST

Во вторник около 16:00 в торговом центре Kristiine в Таллинне сработал пожарная тревога, в результате чего из центра эвакуировали людей.

По словам читателя, находящегося на месте происшествия, народ находился в панике, у здания было несколько пожарных машин.

Спасатели выяснили, что дым, заставивший сработать датчики, проник в вентиляцию и помещения Telia.

Пресс-служба Пыхьяского спасательного центра сообщила, что был обнаружен источник дыма — на первом этаже загорелась лампа, в связи с чем и сработала пожарная тревога.

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