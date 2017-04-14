14.04.2017, 09:50

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Загорелось печально известное заброшенное здание на улице Палласти

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Загорелось печально известное заброшенное здание на улице Палласти
Tulekahju ÜlemistelFoto: Hendrik Osula

Вчера вечером загорелось старое заброшенное здание за торговым центром Sikupilli в Таллинне, против которго вчера днем устраивались протестные акции.

Спасательный депратамент сообщил, что вызов поступил в 21:28. Заброшенное здание по адресу Палласти, 7 пылало открытым огнем. В здании никто не находился.

По адресу Палласти, 7 в Таллинне находится один из самых неухоженно выглядящих заброшенных участков города. Так как участок расположен рядом с Кадриоргской немецкой гимназией и ничем не огражден, то он опасен и для учеников.

Вчера в 12:45 МуПо вместе со школьниками провели акцию, где дети показали свои рисунки того, как мог бы выглядеть заброшенный участок после ремонта.

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