ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Южной Эстонии уже много дней льют дожди, дороги размыты

В последние дни в Пылвамаа шли сильные дожди, поэтому некоторые гравийные дороги могут быть трудно проходимыми.

”Помимо дождя из-за сильного ветра на дороги также упали деревья, — сказал ведущий инженер отдела обслуживания южного региона Департамента шоссейных дорог Маргус Леэтберг. — Больше всего проблемных участков в районе Ряпина, а также местами в районе Вярска и Койдула”.

В деревне Сууре-Веэрксу на 6,6 километре государственной дороги Ряпина-Кахва водой размыло почти десять метров дорожного полотна, и в четверг там устанавливали знаки и закрывали дорогу.

Также закроют 5,7-6,3 км государственной дороги Тоомасмяэ — Сууре-Веэрску, который из-за поднявшегося уровня реки Мядайыги оказался под водой.

Департамент шоссейных дорог планирует начать восстановление дорог в понедельник, если к этому времени уровень воды снизится.

Партнер по обслуживанию Департамента шоссейных дорог занимается ликвидацией и обозначением проблемных мест. Также участникам движения напоминают, что в соответствии с дорожными условиями нужно выбирать правильную скорость и быть внимательными, поскольку состояние гравийных дорог из-за длительных дождей ухудшилось.