ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Ярвамаа при столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

Центр тревоги получил в 11:33 собщение, что на 134 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Амбла произошло тяжелое ДТП. Погиб водитель легковушки.

Департамент полициии и погранохраны сообщил Delfi, что в Ярвамаа между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Автомобиль Opel поворачивал на главную дорогу и не уступил дорогу грузовику, в следствие чего произошло столкновение.

В ДТП погибла женщина, управлявшая легковым автомобилем.