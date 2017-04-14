14.04.2017, 13:29

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Ярвамаа при столкновении грузовика и легковушки погибла женщина

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rus.delfi.ee
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Центр тревоги получил в 11:33 собщение, что на 134 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Амбла произошло тяжелое ДТП. Погиб водитель легковушки.

Департамент полициии и погранохраны сообщил Delfi, что в Ярвамаа между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Автомобиль Opel поворачивал на главную дорогу и не уступил дорогу грузовику, в следствие чего произошло столкновение.

В ДТП погибла женщина, управлявшая легковым автомобилем.

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