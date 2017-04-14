14.04.2017, 13:29

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Ярвамаа при столкновении грузовика и легковушки погибла пожилая женщина

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дополнено в 15:20
rus.delfi.ee
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Avarii Sõmeru-Rakvere-Pärnu mnt, Ambla ristis
Galerii: 26 pilti
Avarii Sõmeru-Rakvere-Pärnu mnt, Ambla ristis Foto: Ain Liiva.

Центр тревоги получил в 11:33 собщение, что на 134 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Амбла произошло тяжелое ДТП. Погиб водитель легковушки.

Департамент полициии и погранохраны сообщил Delfi, что в Ярвамаа между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Автомобиль Opel поворачивал на главную дорогу и не уступил дорогу грузовику, в следствие чего произошло столкновение.

В ДТП погибла 69-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем. 41-летний водитель грузовика не пострадал.

Дорога в месте инцидента была сухой. У легкового автомобиля была зимняя резина. Водитель грузовика был трезв. Трезвость погибшей установит экспертиза.

В отношении инцидента заведено уголовное производство.



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