ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Ярвамаа при столкновении грузовика и легковушки погибла пожилая женщина

Центр тревоги получил в 11:33 собщение, что на 134 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Амбла произошло тяжелое ДТП. Погиб водитель легковушки.

Департамент полициии и погранохраны сообщил Delfi, что в Ярвамаа между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Автомобиль Opel поворачивал на главную дорогу и не уступил дорогу грузовику, в следствие чего произошло столкновение.

В ДТП погибла 69-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем. 41-летний водитель грузовика не пострадал.

Дорога в месте инцидента была сухой. У легкового автомобиля была зимняя резина. Водитель грузовика был трезв. Трезвость погибшей установит экспертиза.

В отношении инцидента заведено уголовное производство.







