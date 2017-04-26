ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Виймси автомобиль загорелся во время езды

В среду около половины третьего дня в Лайакюла волости Виймси загорелся автомобиль на газу Toyota Sienna. Пламя охватило машину, но никто не пострадал.

Полиция регулирует движение.

Сегодня в 14:39 в Пыхьяский цетр спасения поступил вызов: на улице Лиллеору в волости Виймси горит автомобиль. Было также сказано, что в салоне людей нет, но в автомобиле — газовый баллон.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры полиции, по первоначальным данным, переведенный на газ Toyota Sienna загорелся во время езды.

Возгорание было потушено в 14:55, но автомобиль сгорел. К счастью, баллон не взорвался.

Опасность была ликвидирована, но автомобиль еще стоит на дороге, и полиция регулирует движение.