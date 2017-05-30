ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Тарту в типографии Kroonpress вспыхнул пожар

Сегодня вечером в расположенной в Тарту на улице Тяхе типографии Kroonpress вспыхнул пожар.

В 18:44 Спасательный центр получил сообщение о том, что в Тарту на улице Тяхе горит здание типографии Kroonpress. По прибытии спасателей людей эвакуировали из здания. По первоначальным данным, пожар начался в помещении для сбора остатков бумаги и распространился за наружную обшивку. "В помещении для сбора остатков бумаги Kroonpress горели фильтры на решетке и мусорный ящик", — уточнил Спасательный департамент.

Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast #press pic.twitter.com/qfNTzkoQHa

— Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

По словам находящегося на месте фотографа Delfi, в здании нет электричества, поэтому работа в типографии нарушена. Также открытый вопрос, выйдут ли печатающиеся там завтрашние газеты. "Части работников сказали, что они могут уходить домой", — уточнил фотограф.

На происшествие отреагировали восемь больших пожарных команд, помощь прибыла, например, из Отепя и Элва. На территории находятся большие наполненные спиртом контейнеры, и приоритет был, чтобы огонь не дошел до них.

Pildil alguses süttinud ruum. Praegu käib välivoodri lammutamine tulekollete otsimiseks #press pic.twitter.com/9yU0sDktgh

— Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

По сообщению Спасательного департамента, в 21 час на месте происшествия проходила дополнительная проверка, чтобы убедиться, что в стенах или вентиляции не осталось ни одной искры или очага возгорания. В 21:20 пожар был ликвидирован и движение на улице Тяхе восстановлено.