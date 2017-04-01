ФОТО и ВИДЕО DELFI: В реке Пирита плавает Volkswagen с финскими номерами

Сегодня утром в 8:44 в Центр тревоги сообщили о находящемся в реке Пирита автомобиле.

Машину нашли на Петербури теэ у ведущего через реку Пирита моста. "Автомобиль съехал с берега вниз, в реку", — уточнил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели проверили автомобиль. Ни одного человека в машине не нашли.

Выяснявшая более точные обстоятельства случившегося на месте происшествия полиция добавила, что инцидент произошел ночью. Использовал автомобиль с финскими номерами эстонец, по словам которого, автомобиль соскользнул с берега реки в воду.

Полиция планировала вытащить автомобиль, но явившийся на место пользователь автомобиля отказался от этого, заверив, что организует буксир сам.