ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горит завод по сортировке мусора. Спасатели просят закрыть окна!

Põlemisel tekkiv suits kandub tuule tõttu edasi. Palume lähikonnas viibivatel inimestel hoida uksed-aknad suletuna ning vältida piirkonnas liikumist.— Päästeamet (@paasteamet) June 29, 2018

Пожар на станции сортировки мусора на улице Суур-Сыямяэ также произошел 27 апреля, тогда его площадь составила 3500 квадратных метров. Еще один крупный пожар на соседнем участке произошел в ночь на 26 мая, когда загорелся складированный между двумя ангарами из поливинилхлорида мусор, и пламя перекинулось на оба здания.

По словам директора по маркетингу и коммуникации Ragn-Sells Райнера Песта, они пока не в курсе, с чего начался пожар.

”Возгорание началось в средней секции одной из дробилок мусора”, — поведал он.