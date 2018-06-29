ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горит завод по сортировке мусора. Спасатели просят закрыть окна!

Сегодня вечером в Ласнамяэ загорелось производственное здание завода по сортировке мусора.
В Таллинне на Суур-Сыямяэ загорелся завод по производству топлива из мусора. Дым устремился в сторону аэропорта.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, они в курсе происходящего, но график полетов изменен не был.
Спасатели тушат возгорание.
Спасатели просят закрыть окна в близлежащих домах из-за сильного задымлении и просят не перемещаться в этом районе.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар крупный — ему присвоена третья категория, спасатели выехали в направлении завода Ragn Sells на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне.
По словам фотографа Delfi, слышны небольшие взрывы.