ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горит производственное здание. Спасатели просят закрыть окна!

Сегодня вечером в Ласнамяэ загорелось производственное здание.

В Таллинне на Суур-Сыямяэ загорелся завод по производству топлива из мусора. Дым устремился в сторону аэропорта.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, они в курсе происходящего, но график полетов изменен не был.

Спасатели тушат возгорание.

Спасатели просят закрыть окна в близлежащих домах из-за сильного задымлении и просят не перемещаться в этом районе.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар крупный - ему присвоена третья категория, спасатели выехали в направлении завода Ragn Sells на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне.

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