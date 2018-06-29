29.06.2018, 17:23

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горел завод по сортировке мусора

 (61)
дополнено в 20:58
rus.delfi.ee
EST 45

Сегодня вечером в Ласнамяэ горело производственное здание завода по сортировке мусора.

В Таллинне на Суур-Сыямяэ горел завод по производству топлива из мусора. Дым устремился в сторону аэропорта.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, график полетов изменен не был.

Спасатели тушат возгорание.

Спасатели просили закрыть окна в близлежащих домах из-за сильного задымлении и просят не перемещаться в этом районе.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар был крупный — ему присвоена третья категория, спасатели выезжали в направлении завода Ragn Sells на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне.

По словам фотографа Delfi, слышны небольшие взрывы.

Пожар на станции сортировки мусора на улице Суур-Сыямяэ также произошел 27 апреля, тогда его площадь составила 3500 квадратных метров. Еще один крупный пожар на соседнем участке произошел в ночь на 26 мая, когда загорелся складированный между двумя ангарами из поливинилхлорида мусор, и пламя перекинулось на оба здания.

По словам директора по маркетингу и коммуникации Ragn-Sells Райнера Песта, они пока не в курсе, с чего начался пожар.

”Возгорание началось в средней секции одной из дробилок мусора”, — поведал он.

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