ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Харьюмаа поезд врезался в грузовик: два вагона сошли с рельсов, пострадали 9 человек

В Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.

Как сообщает полиция, Центр тревоги получил сообщение о ДТП сегодня в 8:30 утра. По первоначальным данным, пассажирский поезд двигался из Рийзипере в сторону Таллинна, когда на переезде в Кулна произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения локомотив и первый вагон сошли с рельс.

Грузовик был настолько серьезно деформирован, что что потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины. По первоначальным данным, тяжелые увечья получили машинист поезда, 50-летний мужчина, и водитель грузовика, 49-летний мужчина.

Медики доставили в больницу семерых пассажиров поезда.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что все обстоятельства ДТП сейчас выясняются. "Первоначальную информацию о пострадавших, которые были направлены в больницу, можно получить по инфолинии Департамента полиции и погранохраны 612 3000”, — сказал Тамбре.

На данный момент на месте ДТП продолжаются работы по ликвидации ДТП, на месте работают полицейские, которые также регулируют движение. Отрезок дороги от шоссе Вана-Хаапсалу в сторону Охту будет закрыт по крайней мере на сутки, поэтому просим водителей найти альтернативный маршрут.





Грузовой автомобиль, который стал участником столкновения поезда и грузовика на переезде Кулна, был застрахован в страховой компании ERGO, значится в пресс-релизе.

Руководитель отдела по урегулированию ущерба Катерина Лепвальтс: «В связи с дорожным происшествием в Кулна просим всех пострадавших для ходатайства о возмещении обратиться напрямую в ERGO. Лицам, пострадавшим в аварии, страховое общество будет возмещать ущерб в соответствие с Законом о дорожном страховании, например, расходы на лечение и недополученную заработную плату».

Сообщить об ущербе можно на портале ergo.ee или отправив письмо на адрес kahju@ergo.ee.