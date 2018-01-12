ФОТО И ВИДЕО DELFI: В центре Таллинна горела квартира в жилом доме

В пятницу днем произошло возгорание произошло в доме на улице Пронкси.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, из квартиры на четвертом этаже на улице Пронкси валил дым.

По словам фотографа Delfi, движение на улице Пронкси было перекрыто. На месте — три пожарных авто, скорая, полиция.

По словам пресс-секретаря, во время пожара никого в квартире не было и никто не пострадал.

В 11:27 пожар был локализован.

Полиция регулирует движение, перекрыты обе полосы.