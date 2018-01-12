12.01.2018, 11:20

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В центре Таллинна горела квартира в жилом доме

 (15)
дополнено в 12:16
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 17 pilti
Foto: Andres Putting

В пятницу днем произошло возгорание произошло в доме на улице Пронкси.


По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, из квартиры на четвертом этаже на улице Пронкси валил дым.

По словам фотографа Delfi, движение на улице Пронкси было перекрыто. На месте — три пожарных авто, скорая, полиция.

По словам пресс-секретаря, во время пожара никого в квартире не было и никто не пострадал.

В 11:27 пожар был локализован.

Полиция регулирует движение, перекрыты обе полосы.

Читайте также:
209 000€
Kiili vald, Часть дома
83 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
90 000€
Tallinn, Квартира
800€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
85 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
73 500€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
276 900€
Tallinn, Квартира
399 900€
Tallinn, Квартира
185 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии