ФОТО и ВИДЕО DELFI: У виадука Валингу столкнулись три автомобиля и мотоцикл, трое в больнице

Сегодня вечером на Таллиннской окружной дороге на участке дороги между Кейла и Сайэ произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и мотоцикл.

"После пяти часов на Таллиннской окружной дороге поблизости от Ванамыйза рядом с виадуком Валингу произошло ДТП, в котором по первоначальным данным столкнулись четыре транспортных средства, одно из них — мотоцикл", — сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк.

По первоначальным данным, столкновение произошло в тот момент, когда автомобиль Opel совершал поворот налево на Вялья теэ. Совершавший поворот налево автомобиль вовремя не заметил автомобиль Renault, который врезался в Opel сзади.

Следовавший за двумя столкнувшимися между собой автомобилями грузовик сумел объехать Opel и Renault, но ехавший за ним Volkswagen не успел избежать столкновения и врезался в Renault. В Volkswagen в свою очередь врезался мотоцикл Aprilia.

В результате столкновения скорая помощь доставила трех человек в больницу, травмы которых, по первоначальным данным, не опасны для жизни. На месте медики осмотрели одного человека.

Трезвость водителей и то, были ли у них водительские права, выяснится позже.

В связи с аварией на отрезке Кейла-Сауэ движение было сильно нарушено. К 19:40 на месте происшествия было восстановлено обычное движение.