ФОТО И ВИДЕО DELFI: Работавший на ГРУ РФ житель Эстонии получил пять лет тюрьмы за преступление против государства

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным 30-летнего Артема Зинченко в преступлении против Эстонской Республики и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Согласно обвинениям, Главное разведывательное управление России (ГРУ) завербовало Зинченко в 2009 году, и начиная с 2013 года до своего задержания он активно участвовал в агентурно-оперативной работе ведомства, направленной на подрывание безопасности Эстонии.

Работа Зинченко заключалась в основном в сборе данных об объектах госзашиты и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Кроме того, он собирал данные, к примеру, о передвижении техники союзников Сил обороны и Кайтселийт на территории страны и приобретал в Эстонии для ГРУ различные предметы (например, средства связи).

Собранные данные и предметы Зинченко неоднократно и периодически передавал работникам ГРУ как при помощи средств связи, так и при личных встречах в Санкт-Петербурге.

Зинченко является гражданином Российской Федерации, проживает в Эстонии на основании вида на жительства с 2013 года. Мужчина занимался бизнесом по продаже детских колясок, в связи с чем его постоянные передвижения между Россией и Эстонией казались нормальными.

Зинченко был задержан 9 января этого года.