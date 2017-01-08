Сегодня в Тяннассильма в Вильяндимаа произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек.

Представитель Лыунаской префектуры сообщил Delfi, что сегодня около 12:30 в Тяннассильма на 48 километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме столкнулись Volkswagen Passat и Mitsubishi Pajero.

В результате столкновения Volkswagen отбросило в кювет, а 61-летний водитель получил настолько серьезные повреждения, что умер на месте. 20-летний водитель Mitsubishi не пострадал. На момент аварии в автомобилях не было пассажиров.

Полицейские выяснили, что шины обоих машин отвечали требованиям, а у водителей были пристегнуты ремни. Водитель Mitsubishi был трезв и имел соответствующие водительские права. Трезвость погибшего выяснит экспертиза.

На месте ДТП, как и везде в Южной Эстонии, наблюдался гололед. Видимость была хорошая.