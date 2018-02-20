ФОТО и ВИДЕО DELFI: Полиция задержала обвиняемую за подстрекательство к убийству

Предприниматель и мать четверых детей Келли Маасикас (44), ставшая известной широкой общественности после участия в шоу ”Õhtusöök viiele”, осуждена на шесть лет тюрьмы за подстрекательство к убийству бывшего мужа. Она уклонялась от отбытия наказания, сегодня в Таллинне полиция задержала Маасикас.

”Больной и невиновной я в тюрьму не отправлюсь!” — говорила женщина. Несмотря на то, что ее разыскивают, она очень активная в соцсетях и быстро еще в январе отвечала журналисту Eesti Ekspress.

Отношения с мужем, предпринимателем Андре, прекратились в феврале 2015 года, а уже летом Келли познакомилась с 26-летним Тайваром Тухканеном. Молодой человек родился в Рапламаа, два раза участвовал в миссии в Афганистане.

Келли стала описывать новому возлюбленному бывшего мужа как страшного человека, который украл ее кошелек, терроризирует ее, плохо обращается с их общей дочерью, оставил после развода долги и прочее. Чем дольше Тайвар слушал эти рассказы, тем больше ему казалось, что от несчастной жизни Келли спасет лишь смерь этого человека. 25 октября 2015 года он приехал к дому Андре и два раза выстрелил в сторону мужчины из пистолета, позаимствованного у родственника. Но промахнулся.

Пятью днями позже Тайвар вновь подкараулил Андре. На этот раз с топором, которым ударил его два раза по голове, предварительно применив перцовый газ из баллончика.

Прокурор Аарне Пруус обвинил Тайвара в попытке убийства, а Келли — в подстрекательстве к убийству. Пара своей вины не признала. Тайвар утверждал, что лишь хотел напугать Андре, а Келли — что никого не подстрекала и Тайвар сам решил так поступить. В распоряжении органов находились записи разговоров, которые подтверждали обратное, поэтому 15 ноября 2016 года Пярнуский уездный суд приговорил их к тюремному заключению. Обжалования в судах высшей инстанции результатов не принесли.

Kelly Maasikas peeti täna politsei poolt kinni ja viidi vanglasse karistust kandma Foto: Jaanus Lensment

Последнее и окончательное решение в отношении Келли было оглашено в октябре прошлого года, и 11 декабря она должна была явиться в Таллиннскую тюрьму для отбытия наказания. Но она этого не сделала.

”Я не могу комментировать, на основании чего принимаются такие решения, где нет даже косвенных доказательств”, — возмущается Келли и отмечает, что Тайвар сам полностью признал, что она не знала о его действиях. Женщина утверждает, что никогда не подвергла бы опасности жизнь отца ее ребенка и жизнь самого ребенка, который в то время находился у Андре. ”Надеюсь, что в итоге моя история будет доказана таким образом, каким Эстонское Государство должно было позволить мне сделать с с самого начала”, — сказала женщина.

Сегодня в Таллинне полиция задержала Маасикас.