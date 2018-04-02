ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Кейла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок

Сегодня утром на шоссе Кейла-Хаапсалу близ Румму рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
”В 09:25 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 17 км шоссе Кейла-Хаапсалу автобус выехал с дороги”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Delfi.
Всего в автобусе вместе с водителем находилось восемь человек. Одного пассажира медики проверили на месте, а еще одного доставили в больницу.
По предварительным данным, дорога в месте аварии была скользкой.
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