ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Кейла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок

Сегодня утром на шоссе Кейла-Хаапсалу близ Румму рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

”В 09:25 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 17 км шоссе Кейла-Хаапсалу автобус выехал с дороги”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Delfi.

Всего в автобусе вместе с водителем находилось восемь человек. Одного пассажира медики проверили на месте, а еще одного доставили в больницу.

По предварительным данным, дорога в месте аварии была скользкой.