14.11.2018, 10:30

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны

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rus.delfi.ee
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В начале ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержала организатора контрабанды марихуаны и кокаина, местного перевозчика и скупщика.


В соответствии с подозрением, задержанные совершили десять эпизодов, в ходе которых был произведен оборот 900 гр кокаина и 28 килограммов марихуаны.

В рамках делопроизводства были установлены личности людей, входящих в преступную группировку, у каждого была своя роль.

Наркотики хранили и переупаковывали в специально арендованном доме. В ходе обысков в нем было найдено 13 кг марихуаны. Для передачи веществ пользовались услугами специально нанятых курьеров. У скупщика при задержании изъяли более шести кг марихуаны, 10 000 евро наличности и автомобиль.

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