ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны



В соответствии с подозрением, задержанные совершили десять эпизодов, в ходе которых был произведен оборот 900 гр кокаина и 28 килограммов марихуаны.

В рамках делопроизводства были установлены личности людей, входящих в преступную группировку, у каждого была своя роль.

Наркотики хранили и переупаковывали в специально арендованном доме. В ходе обысков в нем было найдено 13 кг марихуаны. Для передачи веществ пользовались услугами специально нанятых курьеров. У скупщика при задержании изъяли более шести кг марихуаны, 10 000 евро наличности и автомобиль.