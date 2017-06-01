ФОТО И ВИДЕО DELFI: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел на обочину

В четверг утром на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся в направлении Таллинна. ДТП произошло, когда автомобили перестраивались из ряда в ряд. В результате происшествия один автомобиль выбросило на обочину.

”Сегодня в 10:24 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 11 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где, по первоначальным данным, при перестраивании столкнулись ехавшие в направлении Таллинна Hyunday и Mitsubishi”, — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Cейко Куйк.

Õnnetuspaigas oli liiklus häiritud kella 13ni. Õnnetuspaigas oli liiklus häiritud kella 13ni. В результате столкновения водитель автомобиля Hyunday потерял контроль над машиной и съехал на обочину, а автомобиль Mitsubishi получил легкие повреждения. Скорая помощь осмотрела водителя Hyundai. Оба водителя были трезвые.