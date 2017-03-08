ФОТО И ВИДЕО DELFI: Херман Симм Хочет на свободу: я банкрот, жена обещает меня содержать

Сегодня в 15:00 началось заседание суда в Валга, где обсуждается возможное освобождение из заключения госизменника Хермана Симма.

На заседании будут рассмотрены отправленные Тартуской тюрьмой материалы о возможном освобождении Хермана Симма. Он уже и раньше ходатайствовал о досрочном освобождении, но впервые судебное заседание открыто для общественности.

Репортер Delfi сообщает, что Симм присоединился к заседанию посредством видеосвязи. На видео видно, что у него с собой стопка бумаг, а для передвижения он использует костыль.

Симм представляет себя сам. По его словам, он не может позволить себе адвоката, так как является банкротом. Судья уточнил, что Симм мог воспользоваться помощью государственного адвоката.

Когда судья сообщил Симму, что заседание является открытым, и в зале суда присутствуют журналисты, то Симм сразу же оживился, но отметил, что раз заседание открытое, то он не может отвечать на темы, касающиеся государственных тайн.

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Симм утверждает, что Тартуская тюрьма придерживается мнения, что его нужно освободить досрочно. По его словам, он стал неработоспособным, и у него серьезные проблемы со здоровьем: была операция по удалению опухоли, вдобавок хроническая астма.

Симм пожаловался, что скучает по супруге и дому, а в тюрьме у него было 34 сокамерника — пятеро из них, по его словам, с психическими отклонениями. Он добавил, что после освобождения его будет содержать жена, так как он сам неработоспособный, а его пенсия конфискуется.

Ему также нужно покрыть большой денежный долг перед государством — почти 1,2 миллиона евро. По его словам, он совершил преступление не из-за материальной выгоды. За передачу государственной тайны российской стороне он получал вначале ”очень мало, всего пару сотен долларов”, а затем уже тысячу евро в месяц, рассказал Симм.

Судья процитировал полученную от тюрьмы характеристику Симма, где говориться, что он представляет из себя опасность: у него был доступ к различной засекреченной информации, а значит после освобождения он снова может кому-то продать ее. Симм заверил, что это невозможно, так как ни одна разведка не будет общаться с раскрытым двойным агентом.

"Я — старый человек, хочу спокойно дожить свою жизнь и больше такими делами не заниматься”, — сказал он.

Прокурор не поддерживает досрочное освобождение Хермана Симма. По его словам, Симм до сих пор не осознает важность своего преступления. Также прокурор считает, что в передаче информации России Симм мог иметь скрытые мотивы. Он добавил, что проблемы заключенного со здоровьем не связаны с пребыванием в тюрьме — они могут возникнуть и на свободе.

Около 16:00 судебное заседание подошло к концу. Решение суда будет объявлено через неделю, его можно будет обжаловать в течение 15 дней.

Симм был арестован 21 сентября 2008 года. Харьюский уездный суд признал его виновным в госизмене и передаче секретной информации российской разведке. В рамках процедуры соглашения его приговорили к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения.