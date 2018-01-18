ФОТО и ВИДЕО DELFI: Футбольный холл на улице Сыле неожиданно обвалился

Конструкция футбольного холла, возведенного год назад на улице Сыле в Пыхья-Таллинне, обвалилась. По предварительным данным, не выдержало одно из креплений.

Инцидент произошел ночью, когда людей внутри надувного холла не было. Точную причину обвала выяснит экспертиза.

По словам представителя футбольного клуба "Вольта" Раймо Ныу, из-за аварии в холле тренировки в нем некоторое время проводиться не будут.

”Ночью прозвучал сигнал системы тревоги. Даже если кто-то и находился бы внутри, то никакой катастрофы не произошло бы, поскольку холл оседает постепенно, а не за секунды. Теоретически сейчас здесь можно было бы даже играть в футбол”, — сказал Ныу.



Сколько времени займет ремонт холла — пока не совсем понятно. Это зависит от того, можно ли исправить ситуацию на месте или придется заказывать какие-то детали.

По словам директора спортивного центра "Сыле" Тоомаса Ристлаана, обвал холла произошел из-за сильного порыва ветра - он выдернул из бетона одно из креплений, что, в свою очередь, привело к повреждению крыши сооружения.

Футбольный холл, который обычно сдувается за 8 часов, из-за аварии спустился за 30 минут. Ристлаан выразил надежду на быстрый приезд в Таллинн зарубежных изготовителей холла для ознакомления с ситуацией.

Предположения о вандализме Ристлаан отвергает. Когда холл будет восстановлен и когда возобновятся тренировки, неизвестно.