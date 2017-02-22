22.02.2017, 14:12

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Фура съехала в кювет из-за взорвавшегося колеса

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня примерно в 10:40 на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария — у грузовика под водительской кабиной лопнуло колесо, из-за этого фура съехала в кювет.

По стечению обстоятельств удалось избежать несчастного случая. После того, как колесо лопнуло, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. К счастью, в этот момент по встречной полосе никто не ехал.

Медики оказали водителю первую помощь на месте.

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