ФОТО и ВИДЕО DELFI: Близ Кейла пьяный мужчина "врезался" в фуру, но сильно не пострадал

Кажется, бог действительно любит пьяниц — в районе Кейла переборщивший с алкоголем мужчина средних лет в прямом смысле врезался в фуру и после этого высоко пролетел по воздуху. Но травмы были легкие.

Минут за 10 до 14 часов рядом со Statoil на границе Кейла 56-летний мужчина шел в сторону Сауэ. Шел, наверное, громко сказано, поскольку, по словам очевидца, мужчина был явно пьян и покачивался. Приблизился большой грузовик, который проехал мимо, но и так шедший нетвердой походкой мужчина больше не удержался на обочине — его качнуло в проезжавшую мимо фуру. Со стороны было видно, что он пролетел по воздуху несколько метров и повредил, среди прочего, и голову.

В полиции подтвердили, что на место прибыло несколько машин скорой помощи и мужчине оказали первую помощь. Например, ему наложили шину на шею. По словам находившегося на месте журналиста Eesti Päevaleht, мужчина спросил у медиков и о том, может ли он идти домой. Ему ответили, что конечно. Скорая помощь увезла его, но, очевидно, сперва в больницу.

По утверждению полиции, грузовиком управлял 46-летний мужчина, который был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Детали ДТП выяснят в ходе дальнейшего производства.