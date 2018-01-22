ФОТО и ВИДЕО: Что это было? Странная полицейская операция в Лоо

Сегодня ночью несколько читателей Delfi сообщили, что в деревне Лоо недалеко от Таллинне произошло что-то странное, и прислали видео и фото.

По их словам, происходящее было похоже на большую полицейскую операцию с участием вертолета и множества полицейских автомобилей.

"В три часа ночи впервые за 12 лет жизни в нашем поселке увидел такую картину. Море полицейских, и полицейский вертолет, который приземлился прямо на футбольное поле. Кто-то явно неплохо нарушил закон, раз такие силы собраны. В общем, нарушили сон", — написал один из читателей.

В Департаменте полиции и погранохраны сказали, что операция к настоящему моменту прекращена и речь шла о поисках 67-летнего Эвалда, которые вчера около 18:45 ушел из своего дома на улице Саха в Лоо и не вернулся.

Рост мужчины 170 см, телосложение среднее. Усы и борода с проседью. Одет он был в черную куртку, зеленую спортивную кофту и светлые брюки. При ходьбе сутулится и склоняется вперед.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру 112.