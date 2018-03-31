ФОТО и ВИДЕО: ”Было страшно. С нами были дети, самому младшему — 10 месяцев”. Инцидент в Мууга глазами оцевидцев

За действиями мужчины, который вчера вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.

Хозяйка отеля Малле Варес сказала Delfi, что речь идет о непрошеном госте, который вышел из себя, когда его не пустили на праздник. ”Вчера у нас отмечался день рождения и бывший муж сестры захотел поучаствовать. Гости-мужчины вытолкали его за дверь, после чего он вытащил из кармана гранату и выдернул чеку. Затем он сел возле дома, и, держа гранату в руках, сказал, что взорвет здесь все”, — рассказывает женщина.

”Мы сразу позвонили в полицию и нам сказали, что мы должны делать. Они приехали очень быстро, мы даже еще не завершили звонок”.

По словам Варес, всего в ее заведении было двадцать празднующих и первые рекомендации по эвакуации людей были даны полицией по телефону.



Продавец находящегося в том же здании магазина Лидия сказала Delfi, что у них сначала никакой информации о случившемся не было: ”Мы видели напротив полицию с пистолетами. Мы вообще не понимали, что случилось. Там были автоматы, они все окружили”.

”Женщина была с ребенком, она осталась здесь в магазине. Ребенку было в пределах десяти лет где-то. Девочка плакала. Было страшно”, — продолжает Лидия.

По ее словам, в определенный момент улица заполнилась полицией, спасателями и каретами скорой. Все длилось около двух часок. О причине происходящего она узнала от коллеги, которая ей позвонила.

”Мы сели на ящики в середине зала, чтобы, если что-то случилось, серединка зала была. Чтобы ничего не падало. Мы долго сидели и смотрели.

Потом прибыли спецназовцы и мы поняли, что все еще серьезнее”.

Несмотря на слухи о том, что за полчаса до инцидента неподалеку якобы прогремел вырыв, ни Варес, ни Лидия ничего такого не слышали. Соответствующей информации нет и у полиции.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, угрожавший взорвать гранату мужчина не имеет судимостей. Более подробную информацию в интересах следствия предоставить невозможно.

Еще один очевидец также сказал, что было очень страшно. ”Дети очень испугались. На празднике было много детей , а самому младшему — 10 месяцев, — сообщил он Delfi. — Праздник был испорчен”.

”Нас эвакуировали через задний двор, дети и взрослые перелезали через высокий забор. Мы остались ждать на улице. Хорошо, что через час приехала скорая и дети могли согреться. Все были одеты легко, так как собирались на праздник в помещении. На следующий день некоторые дети заболели. На улице мы пробыли два с половиной часа в ожидании ответа от полиции”.

По словам мужчины, угрозы физической расправы от этого человека в адрес данной семьи поступали неоднократно: "И в этот радостный для нашей семьи день он пришел без приглашения на наш праздник с гранатой и пистолетом. В данной ситуации мы были шокированы и испуганы возможным трагическим исходом для всех. Надеемся, что он понесет ответственность за свои преступные действия”.