08.10.2018, 09:45

ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП

 (39)
rus.delfi.ee
EST 4

Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными.

Покрывающий дороги лед затруднил движение сегодня утром, особенно на дорогах вне населенных пунктов в Северной и Центральной Эстонии.

Поблизости от Таллинна и Раквере уже произошло несколько обусловленных гололедом ДТП, пока никто серьезно не пострадал.

Читатель Delfi прислал фотографии ДТП между Сауэ и Кейла, которое произошло сегодня утром:

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

08.10.2018
Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

08.10.2018
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
Подробнее


Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

08.10.2018
Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
Подробнее


Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

08.10.2018
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €

Закон для всех един: за парковку на 5 минут оштрафовали на 200 евро, справедливо ли это?

08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
Подробнее