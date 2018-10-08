ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП

Покрывающий дороги лед затруднил движение сегодня утром, особенно на дорогах вне населенных пунктов в Северной и Центральной Эстонии.

Eilses hoiatuses andsime hommikuks teedele musta jää ohu ning nii ka läks. Nüüd aga teetemperatuurid juba soojenevad. #mustjää pic.twitter.com/qFgd3WWIV8— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) October 8, 2018

Поблизости от Таллинна и Раквере уже произошло несколько обусловленных гололедом ДТП, пока никто серьезно не пострадал.

Читатель Delfi прислал фотографии ДТП между Сауэ и Кейла, которое произошло сегодня утром: